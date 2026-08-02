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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Выборы в Казахстане пройдут на фоне закрепления Астаной курса на сближение с ЕС

Выборы в Казахстане пройдут на фоне закрепления Астаной курса на сближение с ЕС

Марат НУРГОЖАЕВ Накануне предстоящих 23 августа выборов в казахстанский курултай, из-за которых в последнее время происходит очень много информационного шума, западноевропейцы решили явно показать, что в данный момент для них ключевым партнёром в Центральной Азии становится именно Астана, а не какое-либо иное государство.

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