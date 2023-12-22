Rodin FZero — одна из самых быстрых машин на земле

В ответ на недавно представленный Aston Martin Valkyrie, компания из Новой Зеландии Rodin Cars, под руководством заядлого автогонщика Девида Дикера, провела первые испытания своего супер быстрого автомобиля, за рулем которого находился сам руководитель организации.
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