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Царьград

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В Беларуси стартовали учения ОДКБ «Барьер-2026» с проверкой на биоугрозы

В Беларуси стартовали учения ОДКБ «Барьер-2026» с проверкой на биоугрозы

Военнослужащие совместного формирования радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ начали выполнять практические задачи в Беларуси, включая отбор проб на участке предполагаемого заражения и их анализ в полевой лаборатории.

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