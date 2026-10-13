В Беларуси стартовали учения ОДКБ «Барьер-2026» с проверкой на биоугрозы

Военнослужащие совместного формирования радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ начали выполнять практические задачи в Беларуси, включая отбор проб на участке предполагаемого заражения и их анализ в полевой лаборатории.
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