Готовность более 90 процентов. В Архангельске продолжается строительство школы на 860 мест

В Майской Горке новый учебный корпус школы № 95 уже в 2025–2026 учебном году примет первых учеников.Как уточнили в региональном министерстве строительства и архитектуры, сейчас на стройплощадке ежедневно трудятся более 220 рабочих.
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