Лучшие друзья гастарбайтеров. США и Великобритания спонсировали завоз мигрантов в Россию

Последние годы стали переломными для нашей страны в целом ряде сфер. Закон о полном запрете пропаганды нетрадиционных отношений, установление приоритета национального права над международным, внедрение в Конституцию нормы о государствообразующем статусе русского народа, запрет смены пола.