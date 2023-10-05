Лучшие друзья гастарбайтеров. США и Великобритания спонсировали завоз мигрантов в Россию

Последние годы стали переломными для нашей страны в целом ряде сфер. Закон о полном запрете пропаганды нетрадиционных отношений, установление приоритета национального права над международным, внедрение в Конституцию нормы о государствообразующем статусе русского народа, запрет смены пола.
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