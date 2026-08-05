Дрозденко рассказал, что большинство АЗС в регионе уже сняли ограничения на продажу дизельного топлива, а лимиты на отпуск бензина увеличены — с 20 до 30 литров.
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Дрозденко рассказал, что большинство АЗС в регионе уже сняли ограничения на продажу дизельного топлива, а лимиты на отпуск бензина увеличены — с 20 до 30 литров.