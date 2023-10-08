Российская авиация нанесла 12 ракетно-бомбовых ударов по ВСУ

Западная группировка Вооруженных сил РФ при помощи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолетов штурмовой авиации нанесла за минувшие сутки 12 ракетно-бомбовых по скоплениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии