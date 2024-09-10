Apple представила новые iPhone 16. Что в них будет нового и сколько они будут стоить?

Повышенная производительность, умная кнопка для камеры и увеличенный экран Компания Apple 9 сентября провела презентацию, где представила новую линейку iPhone 16 и iPhone 16 Pro, а также еще несколько новинок.
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