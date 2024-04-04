В ЯНАО молодежь пообщалась с легендарным военным летчиком и участником СВО

В Пуровском районе на форуме «Движение» побывали военные, имеющие звание Героев России. Летчик Анатолий Копыркин и участник СВО Максим Шоломов приехали на мероприятие, чтобы поговорить с молодежью, проинформировали в соцсетях администрации района.