Пятый канал

30 974 подписчика

Внимание, опасность! Диетолог назвала пять причин отказаться от хлеба

Внимание, опасность! Диетолог назвала пять причин отказаться от хлеба

Хлеб — один из самых распространенных продуктов питания в мире. В России этот продукт имеет особое значение — ему посвящено множество пословиц и поговорок, а пышный каравай является лучшим кушаньем для молодоженов, согласно древней русской традиции.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх