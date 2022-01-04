Внимание, опасность! Диетолог назвала пять причин отказаться от хлеба

Хлеб — один из самых распространенных продуктов питания в мире. В России этот продукт имеет особое значение — ему посвящено множество пословиц и поговорок, а пышный каравай является лучшим кушаньем для молодоженов, согласно древней русской традиции.
Хлеб — один из самых распространенных продуктов питания в мире. В России этот продукт имеет особое значение — ему посвящено множество пословиц и поговорок, а пышный каравай является лучшим кушаньем для молодоженов, согласно древней русской традиции.
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