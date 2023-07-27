Царь познается в войне

Мария Беликова

Александр! Разве в Китае социализм сейчас? По факту он со смертью Мао кончился.! Победил капитализм. Любой китаец может открыть свой бизнес. В стране практически нет государственного сектора, всё принадлежит частным собственникам. Остатков социализма у нас больше, чем в Китае, поверьте, я там часто бываю. Бюджетные места у нас есть в вузах, у них совсем нет, образование после начального, ВСЁ на 100%! ПЛАТНОЕ. Треть населения не получает пенсий вообще! Но главное, вопрос собственности - там нет ни одного гос. предприятия. Только частная собственность! Если это социализм, то что такое капитализм?????