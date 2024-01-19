Трэй Янг назвал участников данк-контеста мечты: «Винс Картер, Зак Лавин, Аарон Гордон, Доминик Уилкинс»

«Первым назову Винса Картера. Зак Лавин, этот парень высоко прыгает. Отдам должное Аарону Гордону. Он должен был выиграть этот конкурс.
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