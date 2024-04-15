Большой театр России и зал «Зарядье» подпишут соглашение о сотрудничестве

Ранее «Зарядье» уже активно сотрудничал с коллективом Мариинского театра Приятная новость для тех, кто любит театр и различные культурные мероприятия – сегодня стало известно о планирующемся сотрудничестве зала «Зарядье» и Государственного академического Большого театра России.