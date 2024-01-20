На Украине арестовали брата Мазепы

Киевский суд избрал подозреваемому в участии в преступной организации Юрию Мазепе, брату главы инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы, меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает «Общественное».
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