У гида Фёдора Федотова будет «Все ОК»

В Северной столице отсняли первый съемочный блок 13-серийного драмеди «Все ОК», над которым работают «НМГ Студия» и «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва при поддержке Института развития интернета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии