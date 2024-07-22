Россия и Китай союзники?

ЕСЛИ США повернутся к Китаю мордой, последний МОМЕНТОМ отвернется от России. Китайцы никогда не думали, что США, которые и начали поднимать и подняли экономику Китая на высокий уровень (трудолюбие китайцев тут не при чем), отвернутся от них и станут враждебны. То, что они сейчас противостоят, полностью "заслуга" США.

Natalija Osminina

Автор всё верно разложил. Китаю невыгодна СВО, поскольку она разоряет Европу-европейский рынок слабеет. Китаю страшно от мысли о крахе США, потому что исчезнет американский рынок. Но до выстрела в Трампа, у оппозиции Си была надежда, что выиграют демократы и они смогут как-то сторговаться с США. Но Трамп - это для Китая риск благополучного существования цивилизации. А проблемы в Мировой Финансовой системе- прямая погибель. Но Си понимает, что проблемы эти начнутся в любом случае, а вместе с Россией они могут быть управляемыми и преодолимыми с меньшими потерями. Если они совместно сколотят свою финансовую систему, которая будет координироваться со всем лагерем пртивников доллара. Поэтому на днях на 3-ьем пленуме в Пекине было принято стратегическое решение о подготовке к масштабному разрыву экономических связей с США и опору на Россию и другие страны вне западного поля Пекин провозгласил готовность "к рискам отвязки от западных рынков".