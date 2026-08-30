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Мировое обозрение

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Северная война, подарившая России Балтику

Северная война, подарившая России Балтику

Северная война 1700–1721 годов стала для России тем рубежом, после которого средневековая держава превратилась в империю, а Швеция навсегда утратила статус ведущей европейской силы.

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