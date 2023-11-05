В Росрыболовстве спрогнозировали снижение цен на красную икру и горбушу

Ведомство связывает это с большим объемом добычи в этом году. Однако игроки рынка не уверены, что это повлияет на ценник в магазинахГлава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что цены на горбушу и красную икру снизятся из-за объемов добычи рыбы и удачной лососевой путины.