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Военнослужащий из ЕАО посмертно награжден орденом Мужества

Военнослужащий из ЕАО посмертно награжден орденом Мужества

Погибший в ходе спецоперации на Украине сержант Глеб Медведев награжден посмертно орденом Мужества.Погибший в ходе спецоперации на Украине сержант Глеб Медведев, служивший по контракту в Хабаровском крае, посмертно награжден орденом Мужества.

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