Военнослужащий из ЕАО посмертно награжден орденом Мужества

Погибший в ходе спецоперации на Украине сержант Глеб Медведев награжден посмертно орденом Мужества.Погибший в ходе спецоперации на Украине сержант Глеб Медведев, служивший по контракту в Хабаровском крае, посмертно награжден орденом Мужества.