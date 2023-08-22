Кевин Гарнетт: «Я наблюдаю за Энтони Эдвардсом. Он выделяется»

Легенда НБА Кевин Гарнетт заявил о том, что его тоже впечатлил защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс. Главный тренер сборной США Стив Керр назвал Эдвардса человеком, который в состоянии быть лидером команды на ЧМ-2023.