Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Кевин Гарнетт: «Я наблюдаю за Энтони Эдвардсом. Он выделяется»

Легенда НБА Кевин Гарнетт заявил о том, что его тоже впечатлил защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс. Главный тренер сборной США Стив Керр назвал Эдвардса человеком, который в состоянии быть лидером команды на ЧМ-2023.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх