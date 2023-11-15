За какой видеорегистратор точно не оштрафуют

Читатель «За рулем» хочет узнать:– Отразились ли на рынке автогаджетов нововведения в ПДД касательно обзорности через лобовое стекло?Ответ эксперта– С момента нововведений прошло совсем немного времени, и я думаю, что на рынке они не отразятся – по двум причинам.