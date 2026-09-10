Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко в разговоре с «СЭ» прокомментировал дебют полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова в матче Лиги чемпионов против «Спортинга» (1:3).
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