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ИА Регнум

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Песков: встреча Путина и Зеленского на саммите G20 в Майами невозможна

Песков: встреча Путина и Зеленского на саммите G20 в Майами невозможна

Личная встреча президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского на декабрьском саммите G20 в Майами невозможна.

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