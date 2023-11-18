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"ИСПУГАННЫЕ ПАТРИОТЫ" ПОТЕРЯЛИ ПОДДЕРЖКУ КРЕМЛЯ. ПОСЛЕДНИЙ ОПЛОТ РУХНУЛ

"ИСПУГАННЫЕ ПАТРИОТЫ" ПОТЕРЯЛИ ПОДДЕРЖКУ КРЕМЛЯ. ПОСЛЕДНИЙ ОПЛОТ РУХНУЛ

"Испуганные патриоты" потеряли поддержку Кремля. Последний оплот отечественного шоу-бизнеса в высших эшелонах власти рухнул? Дмитрий Песков, с 2012 года занимающий должность пресс-секретаря президента России, никак не соответствует образу "типичного чиновника" и "серого" исполнителя.

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Комментарии
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Лев Добрый
Мальчик Ваня - главный патриот России, ждёт внимания от Пескова!👀👍😜👈👍🖕
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