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SUSANIN

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13 заведений незаконно продавали алкоголь в День трезвости в Удмуртии

13 заведений незаконно продавали алкоголь в День трезвости в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. 13 нарушений выявили в Удмуртии во время проверок в День трезвости 11 сентября. Об этом сообщает Минпромторг республики.

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