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Юрист Георгиева напомнила о штрафах за порчу городских клумб

Юрист Георгиева напомнила о штрафах за порчу городских клумб

Юрист Алла Георгиева в интервью телеканалу «Москва 24» напомнила о штрафах за порчу городских клумб. Ранее камеры видеонаблюдения в жилом комплексе «Ильинские луга» зафиксировали случай, когда неизвестная женщина нарвала букет гортензий прямо с цветника.

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