Юрист Георгиева напомнила о штрафах за порчу городских клумб

Юрист Алла Георгиева в интервью телеканалу «Москва 24» напомнила о штрафах за порчу городских клумб. Ранее камеры видеонаблюдения в жилом комплексе «Ильинские луга» зафиксировали случай, когда неизвестная женщина нарвала букет гортензий прямо с цветника.