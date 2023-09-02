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«Динамо» интересен форвард сборной Марокко U20 Маухуб

«Динамо» интересен форвард сборной Марокко U20 Маухуб

Как сообщает «Спорт-Экспресс», московский клуб проявляет интерес к Эль Мехди Маухубу из клуба «ФЮС».  За карьеру Маухуб провел 46 матчей в чемпионате Марокко, забив 10 голов и получив 12 желтых карточек.

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