Неделя с 21 по 27 октября 2024 года: астрологический прогноз и советы по преодолению трудностей для каждого знака зодиака Ольга ВайленкоС середины октября большинство знаков зодиака сталкиваются с теми или иными вызовами.
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