Политолог Волох: слухи о возможных попытках НАТО напасть на Калининград – абсурд

Калининградская область – это стратегический субъект России, и предположения о том, что в случае военного конфликта НАТО нападет на этот регион – абсурдны, считает профессор российского Государственного университета управления, доктор политических наук Владимир Волох.
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