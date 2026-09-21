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Царьград

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«Сильная Армения»: независимость не должна быть лишь декларацией

«Сильная Армения»: независимость не должна быть лишь декларацией

Партия «Сильная Армения» выступила с посланием по случаю Дня независимости, заявив, что обретение государственного суверенитета позволяет народу самостоятельно определять вектор развития страны, формировать собственные институты власти и защищать их независимость.

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