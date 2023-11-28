Филипп Киркоров показал свою избранницу во всём белом, намекнув на скорую свадьбу

Певец предложил избраннице Татьяне Тур выйти за него замуж. В шутку ли это было — известно только самой пареВ кинотеатре "Каро Октябрь" состоялась премьера фильма "Тёща", на которую прибыл Филипп Киркоров вместе со своей спутницей Татьяной Тур.
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