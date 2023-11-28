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Филипп Киркоров показал свою избранницу во всём белом, намекнув на скорую свадьбу

Филипп Киркоров показал свою избранницу во всём белом, намекнув на скорую свадьбу

Певец предложил избраннице Татьяне Тур выйти за него замуж. В шутку ли это было — известно только самой пареВ кинотеатре "Каро Октябрь" состоялась премьера фильма "Тёща", на которую прибыл Филипп Киркоров вместе со своей спутницей Татьяной Тур.

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