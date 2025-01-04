Дороги Владивостока вновь обескуражили автомобилистов

Сегодня, 4 января, во Владивостоке не наблюдается пробок. Жители отмечают, что такая ситуация радует граждан, так как в последнюю рабочую неделю в городе наблюдался настоящий дорожный коллапс, сообщает PRIMPRESS По информации сервисов, сегодня в дальневосточной столице свободное движение – пробки 1 балл.