PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

352 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Цырлов
    А табак имеет классический вкус. А грязи по улицам и так хватает. А вы современные избалованные хлюпики-эгоисты.🤨Указ подписан. Вс...
  • F I
    пепел реально летит на лоджию этажом ниже, ну и сам запах  табака... напрягает дед что выше живёт  ( тем более что на...Указ подписан. Вс...
  • Олег Фил
    Здравствуйте. Простите меня пожалуйста. Но скажите мне, премьер это русский канал или нет. Если Вас читать то мы уже ...«С 4 января все с...

Дороги Владивостока вновь обескуражили автомобилистов

Дороги Владивостока вновь обескуражили автомобилистов

Сегодня, 4 января, во Владивостоке не наблюдается пробок. Жители отмечают, что такая ситуация радует граждан, так как в последнюю рабочую неделю в городе наблюдался настоящий дорожный коллапс, сообщает PRIMPRESS По информации сервисов, сегодня в дальневосточной столице свободное движение – пробки 1 балл.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх