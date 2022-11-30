Москвичи смогут передать новогодние подарки для детей Донбасса и участников СВО

Пункты сбора будут работать ежедневно с 10:00 до 19:00 Представители комитета общественных связей и молодежной политики Москвы рассказали о запуске акции по сбору гуманитарной помощи для детей Донбасса и военнослужащих, задействованных в СВО.
Пункты сбора будут работать ежедневно с 10:00 до 19:00 Представители комитета общественных связей и молодежной политики Москвы рассказали о запуске акции по сбору гуманитарной помощи для детей Донбасса и военнослужащих, задействованных в СВО.
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