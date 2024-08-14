Фридман оспорит через суд легитимность санкций Запада

Арбитражный процесс на сумму $16 млрд (1,5 трлн руб.) был инициирован Михаилом Фридманом к Люксембургу в Гонконгском международном арбитражном центре (HKIAC), 14 августа сообщают «Ведомостей» со ссылкой на источник, знакомый с ходом процесса.