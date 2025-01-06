Инсайдер показал новый дизайн iPhone 17 Pro

Инсайдер опубликовал новые рендеры, на которых показаны грядущие смартфоны iPhone 17 Pro. Рендер Majin Bu Судя по тому, что мне сказали, на текущих прототипах iPhone 17 Pro блок камеры сохраняет то же расположение модулей.
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