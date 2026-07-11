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В странах Европы снова увеличилось количество беженцев из Украины

Количество беженцев с Украины в странах Европы продолжает возрастать, следует из данных Евростата.  Источник фото: Reuters За май 2026 года число украинских граждан со статусом временной защиты увеличилось в 22 странах Европейского союза из 26.

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