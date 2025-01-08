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В общем обычная жизня

В общем обычная жизня

Чем запомнится нам этот прекрасный рождественский день? - половину Штатов завалило снегом, - Трюдо объявил об отставке, - Урсула ФдЛ прячется в больничке от суда, - Зеленский блажит матом из очередного котла.

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