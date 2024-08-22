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Закон и Порядок

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AstraZeneca оспаривает патент на аналог своего лекарства от рака «Тагриссо»

AstraZeneca оспаривает патент на аналог своего лекарства от рака «Тагриссо»

AstraZeneca оспорила патент на российский аналог своего онкопрепарата «Тагриссо», защищенного патентом до 2032 года.

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