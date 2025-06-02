Как украинская «Паутина» оплела Россию. Дроны для атаки на самолеты готовили в Челябинске? Ведущие военкоры оценили нападение СБУ на стратегический актив ВКС РФ

Игорь Максаков Ещё своё ворьё наказать беспощадно, которое занимается уничтожением своего народа ради "своих" мешков денег украденных ими и лежащими за бугром в банках недружественных нам стран. Давно надо в России провести всеобщую национализацию того, что нынешние российские господа из журнала Форбс смандили у народов России в начале 90-х и так далее по списку.

Николай Кузнецов Наши власти нам, кроме как о победных реляциях или авариях, ничего не хотят честно сообщать. Предпочитают держать народ в неведении, по-видимому нихрена не доверяя нам. Вот вам и честное мнение власти о своем народе. Значит боятся своих грехов.