Как украинская «Паутина» оплела Россию. Дроны для атаки на самолеты готовили в Челябинске? Ведущие военкоры оценили нападение СБУ на стратегический актив ВКС РФ
Ну понеслось г. по трубам. Ну поднапряжется КАЗ и сделает вместо двух Ту-160М четыре. За 2-3 года восстановят потенциал стратегов и даже увеличат.
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Ещё своё ворьё наказать беспощадно, которое занимается уничтожением своего народа ради "своих" мешков денег украденных ими и лежащими за бугром в банках недружественных нам стран. Давно надо в России провести всеобщую национализацию того, что нынешние российские господа из журнала Форбс смандили у народов России в начале 90-х и так далее по списку.
Наши власти нам, кроме как о победных реляциях или авариях, ничего не хотят честно сообщать. Предпочитают держать народ в неведении, по-видимому нихрена не доверяя нам. Вот вам и честное мнение власти о своем народе. Значит боятся своих грехов.
Путин, немедленно верни Суровикина на фронт, извинись перед ним и назначь его НГШ. Иначе толку не будет.
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