Риск третьей мировой войны раскалывает власти Польши

Пока президент Польши Анджей Дуда на встрече в США с президентом Джо Байденом рассказывал, что хочет видеть «больше Америки в Европе», в самой Польше шел раскол по главному вопросу – направлять войска на Украину для войны с Россией или исключать саму возможность этого.