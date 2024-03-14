Риск третьей мировой войны раскалывает власти Польши

Пока президент Польши Анджей Дуда на встрече в США с президентом Джо Байденом рассказывал, что хочет видеть «больше Америки в Европе», в самой Польше шел раскол по главному вопросу – направлять войска на Украину для войны с Россией или исключать саму возможность этого.
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