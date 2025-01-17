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Царьград

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Арман Царукян против Ислама Махачева: Реванш в главном событии UFC 311

Арман Царукян против Ислама Махачева: Реванш в главном событии UFC 311

Арман Царукян и Ислам Махачев встретятся в реванше на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе. Первый поединок в 2019 году завершился победой Махачева.

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