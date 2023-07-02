Военное обозрение

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Единственный самолёт радиационного мониторинга WC-135 Constant Phoenix ВВС США переброшен в Европу

Единственный самолёт радиационного мониторинга WC-135 Constant Phoenix ВВС США переброшен в Европу

Соединенные Штаты перебросили в Европу свой единственный самолет мониторинга радиоактивного заражения, 30 июня WC-135 Constant Phoenix приземлился на авиабазе Ханья на Крите.

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