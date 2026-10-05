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Царьград

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Кубань стала лидером ЮФО по доходам, набрав 71,97 балла

Кубань стала лидером ЮФО по доходам, набрав 71,97 балла

Краснодарский край набрал 71,97 балла в рейтинге материального благополучия РИА Новости за 2025 год, поднявшись с 66,47 балла годом ранее и заняв 21-е место по России.

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