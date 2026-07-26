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Газета.ру

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Психолог Истомина: идея "выплескивания" гнева все чаще ставится под сомнение

Психолог Истомина: идея "выплескивания" гнева все чаще ставится под сомнение

Каждый человек хотя бы раз оказывался в ситуации, когда эмоции буквально захлестывают: хочется накричать на собеседника, хлопнуть дверью, написать резкое сообщение или немедленно высказать все, что накопилось.

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