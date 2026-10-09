Яйца всмятку и в мешочек: мемы, от которых лопнешь со смеху

Юмор крутой, в мешочек и всмятку!фото: соцсетиЯйцо — всему голова! Аксиома: если у вас есть яйца — у вас есть еда.
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