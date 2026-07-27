Политика как она есть

В США исследователи нашли под землей древний бассейн, «полный молока», пишет Daily Star. В штате Нью-Мексико исследователи обнаружили необычный подземный водоем, который, предположительно, оставался изолированным от людей на протяжении сотен тысяч лет.