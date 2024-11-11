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Квартира, дом, дача

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  • Надежда Rudi
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Что стоит успеть сделать собственникам недвижимости до конца 2024 года

Что стоит успеть сделать собственникам недвижимости до конца 2024 года

Предстоящий 2025-й год обещает собственникам недвижимости множество нововведений. И, учитывая некоторые из них, можно вывести ряд рекомендаций: что стоит успеть сделать собственникам недвижимости до конца этого года.

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Комментарии
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НR
Надежда Rudi
Все для русского народа! Власть- не подавись!
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2 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Ужас! Живите люди счастливо и спокойно! Гнобят свой народ такими законами и нововведениями.
Ответить
1 час.

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