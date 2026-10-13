Европа жмёт на тормоз: три страны ЕС потребовали права останавливать законы Брюсселя.

Евросоюз привык регулировать практически всё — от экологических стандартов до требований к бизнесу.
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