10 красивых актрис, которые не побоялись сыграть тихонь, чудачек и простушек

Красивой внешностью в Голливуде давно никого не удивишь. Куда сложнее отказаться от привычного амплуа и согласиться на роль, где вместо эффектного макияжа — усталый взгляд, нелепая одежда, странные привычки или вовсе тяжелый грим.
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