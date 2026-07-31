Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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10 красивых актрис, которые не побоялись сыграть тихонь, чудачек и простушек

10 красивых актрис, которые не побоялись сыграть тихонь, чудачек и простушек

Красивой внешностью в Голливуде давно никого не удивишь. Куда сложнее отказаться от привычного амплуа и согласиться на роль, где вместо эффектного макияжа — усталый взгляд, нелепая одежда, странные привычки или вовсе тяжелый грим.

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