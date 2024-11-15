Трасса «Кьялами» начала подготовку к возвращению в Формулу 1

Intercontinental GT ChallengeСлухи о возвращении Формулы 1 в Африку начинают получать подтверждения. Несмотря на отсутствие официального анонса, автодром «Кьялами» в ЮАР начал подготовку к масштабной реконструкции трассы и прилегающей инфраструктуры.